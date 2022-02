Le petizione per ristrutturare la piscina Cozzi

Una sorta di regalo di compleanno. Un modo per festeggiare i primi 90 anni di vita. Un gruppo di ragazze e ragazzi che da tempo frequenta la Cozzi di viale Tunisia continua a sognare un futuro diverso, e più bello, per quella piscina che sentono un po' anche loro. E così, dopo una lettera aperta indirizzata all'assessora allo sport, Martina Riva, che aveva anche raccolto l'invito a un aperitivo insieme, i nuotatori - amatoriali, ma decisamente appassionati - hanno deciso di lanciare una petizione sul sito di palazzo Marino per esporre a tutta l'amministrazione le loro idee.

"Siamo cittadini amanti dello sport che da anni frequentano i corsi di nuoto di Milano Sport alla piscina Cozzi. Siamo un nucleo eterogeneo per età, professione, formazione e senza alcuna appartenenza politica. Ci unisce la sana passione per il nuoto, la voglia di fare squadra e il desiderio che la piscina torni ad essere un vero e proprio centro polivalente nel cuore della città, insomma un punto di riferimento per tutta la cittadinanza per la pratica dello sport ma non solo", si legge nella raccolta firma dedicata alla Cozzi, che tra due anni festeggerà 90 anni.

"L'impianto necessita numerosi interventi, le vasche, il tetto, le docce per esempio. Attualmente la struttura ha tantissimi spazi inutilizzati che meritano non solo una ristrutturazione, ma anche nuove destinazioni d’uso. Abbiamo molte idee per rendere la Cozzi una realtà vivace e ricca di servizi per la cittadinanza, come per esempio la realizzazione di un bistrot, un kinderkarten ad ore per i genitori che vogliono nuotare, un ambulatorio di fisioterapia che potrebbe completare l’offerta di quello di medicina sportiva già esistente e un consultorio. Del resto - proseguono le ragazze e i ragazzi - le attività culturali organizzate in Cozzi in occasione del Fuorisalone hanno spopolato e questo per noi dimostra non solo che la struttura si presta a iniziative alternative allo sport, ma anche che laddove c’è una proposta la cittadinanza risponde con molto entusiasmo".

"La posizione strategica, vicina alla metro, a diverse linee tranviarie, al passante e alla stazione Centrale, è un altro punto di forza dell’impianto e la rende alla portata dei milanesi, ma anche dei turisti in visita a Milano. Proiettare nel futuro una struttura così ricca di storia, rendendola fruibile in tutti i suoi spazi, sarebbe un regalo per la collettività - assicurano nella petizione -. Praticare sport è salutare, aumenta le occasioni di socialità e ci permette di superare limiti fisici o mentali. Il 3 maggio del 2024 la Cozzi compirà 90 anni, sarebbe bello festeggiare - concludono - con una piscina rinnovata e messa al servizio dei milanesi".