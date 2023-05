Come sarà il nuovo campus dell'università Cattolica

Sarà terminata nel 2026 la nuova ala dell'Università Cattolica di Milano. Una struttura imponente - 53mila metri quadri in grado di accogliere fino a 10.500 studenti - che verrà ricavata ristrutturando l'ottocentesca caserma Garibaldi di via Santa Valeria, letteralmente di fianco alla storica sede dell'ateneo. I lavori di riqualificazione sono già iniziati, ma presto verrà impresso loro uno sprint.

Il progetto, curato dallo studio Beretta e Associati e sviluppato sotto la tutela della Soprintendenza, prevede la riqualificazione dell'edificio e la creazione di 132 nuove aule, ma gli interventi riguarderanno anche i giardini. Non solo, verrà creata anche una nuova struttura a "padiglione" all'interno di uno dei due cortili; una sorta di "serra" attraverso la quale si potrà accedere alle due rispettive maxi aule sotterranee da 450 e 700 posti. Resteranno ancorate alla tradizione le facciate, dato che ci sarà il recupero degli intonaci a calce ottocenteschi, dei decori e della bicromia cromatica di gusto neoclassico.

Tradizione all'esterno, ma tanta innovazione all'interno. Le aule verranno climatizzate attraverso un sistema a tutt'aria a portata variabile per singola unità, sistema che successivamente verrà implementato con lo sfruttamento di una componente geotermica. Attualmente i lavori si stanno concentrando su un'area di circa 11mila e 500 metri quadrati, cantiere che si trasformerà in un'area fruibile già nell'anno didattico 2024-2025. Una volta terminato il complesso sarà certificato secondo lo standard di ecosostenibilità Leed Gold, come annunciato durante la presentazione di mercoledì 10 maggio.

Un progetto arrivato al suo compimento dopo un difficile travaglio. Dell'ampliamento dell'università Cattolica si parlava già alla fine degli anni Novanta; successivamente l'edificio è stato acquistato dalla Cattolica (per circa 88 milioni di euro) che ha poi continuato ad affittarlo alla polizia. "Un progetto a lungo sognato si sta concretizzando - ha spiegato il rettore dell’università Cattolica Franco Anelli -. La nuova sede della Cattolica, dopo dieci anni di lavoro intenso, di annunci e fatiche, è una realtà concreta. Vorrei ringraziare - ha proseguito - tutte le autorità coinvolte che con una coralità di azioni e in sintonia hanno collaborato per rendere possibile questo obiettivo che per noi è veramente di importanza cruciale per il futuro dell’Ateneo". In questo modo avremo un "campus urbano che non ha eguali in Europa per estensione e centralità" e "nel quale siamo lieti e orgogliosi di poter accogliere meglio i nostri studenti". Infatti, "l’idea è seguire le proposte o, meglio, la linea del ‘flexible learning’, che consente di avere spazi più contemporanei, non solo cablati e digitalizzati, ma anche fruibili tanto per una didattica classica, tradizionale, quanto per le attività degli studenti, i quali certamente vogliono tornare a frequentare e vivere l’Università".

"È una grande soddisfazione vedere questo progetto, dopo 10 anni, maturare e riproporsi con rinnovata condivisione di tutte le istituzioni", ha aggiunto il ministro Matteo Piantedosi. Il numero uno del Viminale ha poi annunciato che la polizia traslocherà nella ex caserma Montello (che sarà completamente ristrutturata).

"Un grande intervento che porterà alla nascita di uno dei più grandi campus urbani a livello europeo - ha commentato Fontana - un rilancio ulteriore per questa grande Università, attraverso principi cardine che hanno sempre caratterizzato il nostro modo di lavorare: rigenerazione urbana ed efficientamento energetico". Anche il sindaco Sala si è complimentato per un progetto "che mi sembra magnifico e molto milanese", visto che "una caserma che diventa università è proprio il nostro modo di essere".