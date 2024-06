Ristrutturazione San Siro, c'è chi dice no a Webuild: "Ci vuole trasparenza"

"Come affermato durante il dibattito pubblico, confermiamo che il concorso di progettazione resta lo strumento privilegiato per garantire al contempo trasparenza, meritocrazia e il perseguimento del massimo interesse pubblico nella qualità del risultato". Così l'ordine degli architetti della Provincia di Milano - in una nota firmata dal presidente Federico Aldini - si è apertamente schierato contro il comune e il sindaco di Milano Beppe Sala dopo la consegna del progetto di Webuild sulla ristrutturazione del Meazza nell'obiettivo di trattenere in città Inter e Milan, sempre più vicine a lasciare il capoluogo per l'impossibilità di costruire uno stadio nuovo.

Se per Sala lo studio di fattibilità è "un progetto straordinario e mi auguro che le squadre lo prendano in seria considerazione", l'ordine ha invece chiesto più "trasparenza sulle procedure per l'affidamento degli incarichi e sugli attori in campo nella partita per lo stadio di San Siro", esprimendo "preoccupazione" e rivendicando "la centralità del progetto di architettura come elemento trainante per una vera rigenerazione di luoghi e come strategia di valorizzazione delle comunità cittadine".

Qualora "non ci siano le condizioni per una procedura concorsuale", ha continuato Aldini, "sottolineiamo l'importanza comunque di preservare la trasparenza delle procedure e garantire una chiara visibilità delle ricadute del progetto sul quartiere e sulla città, per difendere gli interessi di chi la abita". Per gli architetti milanesi "gli spazi urbani e il loro grande valore collettivo devono essere al centro della visione dell'amministrazione pubblica. Il progetto di architettura ha la capacità di migliorare l'ambiente edificato e intrinsecamente la possibilità di cambiare in meglio la qualità di vita delle persone, dunque dei cittadini".

"Quello che ci aspettiamo - ha rimarcato il presidente dell'ordine milanese - è che il progetto del futuro San Siro tenga conto delle tante riflessioni che hanno accompagnato in questi anni il dibattito pubblico, al quale l'ordine ha partecipato, di come gli impianti sportivi siano luoghi potenzialmente dinamici, capaci di trascendere dalla loro principale funzione, e di come sia indispensabile trasformarli in centralità attrattive, vissute dalle persone. E come tali vanno ripensati".