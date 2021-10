Sala vuole ristrutturare tutte le case popolari di Milano con i fondi del Pnrr

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha incontrato il presidente del consiglio Mario Draghi nella mattinata di mercoledì 13 ottobre.

Durante il colloquio il sindaco di Milano ha chiesto al premier fondi del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) per avviare una maxi ristrutturazione delle case popolari della città. "A Milano abbiamo 70mila appartamenti, praticamente il 10% della popolazione vive nelle case di edilizia pubblica - ha detto Sala in un video pubblicato su Facebook -. Nello scorso mandato abbiamo recuperato 4.200 appartamenti che erano messi male: li abbiamo ristrutturati e consegnati a chi era in attesa; abbiamo ridotto l'abusivismo dal 6% al 3% ma non siamo riusciti ad avviare per mancanza di fondi un grande piano di ristrutturazioni di quelle case".

Secondo Sala bisogna intervenire in questo preciso momento storico dato che ci sono i fondi farlo: "Bisogna farlo perché al degrado fisico di quelle case alcune volte corrisponde un degrado sociale in alcuni quartieri - ha puntualizzato -. Credo sia un dovere di tutti noi. Il presidente del consiglio l'ho trovato molto attento e sensibile, mi auguro che questa possa essere una delle leve sul Pnrrr che metterà in attuazione il governo. Io ci lavorerò".

Nella giornata di martedì 12 ottobre, invece, il sindich ha incontrato il ministro all'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, "Abbiamo discusso di dotazione digitale della pubblica amministrazione e della interoperabilità delle banche dati informatiche", ha spiegato Sala. "Poi ho incontrato il ministro Giovannini: il tema chiave è il miglioramento del trasporto pubblico locale" e così il prolungamento delle metropolitane.