I cantieri per le olimpiadi potrebbero essere in ritardo

Manca sempre meno all'appuntamento olimpico di Milano e mentre il tempo trascorre si fa sempre più grande l'ombra dei ritardi. Quelle per i giochi di Milano Cortina 2026 "sono opere pubbliche che rischiano di concludersi a ridosso dei Giochi e non è mai bello, se riuscissimo ad anticipare sarebbe meglio. Il Palaitalia è il più importante ed è fondamentale perché deve essere realizzato ex novo e comunque è il centro di gran parte delle attività sul ghiaccio. Sul Palasharp mi auguro che le cose si possano risolvere a breve". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del Festival della Cultura Paralimpica all'Allianz Tower nella giornata di martedì 11 ottobre.

Le parole del governatore lombardo hanno scatenato diverse reazioni da parte delle forze di minoranza lombarde. "Abbiamo già da tempo espresso preoccupazione per i possibili ritardi delle opere previste per Milano Cortina2026, ora anche il presidente Fontana dichiara che è necessario fare in fretta - ha chiosato il capogruppo del Pd in Regione, Fabio Pizzul -. Abbiamo l’impressione che non si stia presidiando a dovere il percorso di preparazione alle olimpiadi: al di là delle decalcomanie applicate a Palazzo Lombardia, la Regione non sta coinvolgendo i territori e non si vedono iniziative per far sì che Milano Cortina2026 non si esaurisca in nuove strade, qualche nuovo impianto e poco altro".

"Le dichiarazioni di Fontana sui ritardi delle opere per le Olimpiadi del 2026 sono surreali - ha concluso il coordinatore regionale Lombardia del Movimento Cinque Stelle, Dario Violi -. Annunciare ritardi con quattro anni d’anticipo o è una manifesta dichiarazione di incapacità o, nella migliore delle ipotesi, il maldestro tentativo di mettere le mani avanti. Tentativo peraltro incomprensibile dal momento che Lega e il centrodestra governano in Lombardia e in Veneto, esprimono gran parte delle amministrazioni locali, hanno avuto ministeri chiave durante l’ultima legislatura e si apprestano a governare il Paese. Quindi esattamente Fontana a chi sta parlando, quando chiede di fare in fretta?".