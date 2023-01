Secondo Salvini sulla M4 ci sono stati "ritardi stratosferici"

Ritardi stratosferici sulla linea 4 della metropolitana di Milano. E anche sulla linea C della metropolitana di Roma. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, leader della Lega, a margine dell'inaugurazione di Homi a Rho-Fiera. Il ministro ha promesso una visita ad entrambe le infrastrutture. "Sarò nei prossimi giorni sia alla metro C a Roma sia alla M4 a Milano", ha detto, "perché i ritardi accumulati negli anni sono stratosferici, e quindi siamo in contatto con le imprese per correre".

La prima tratta della M4 ha aperto il 26 novembre 2022, collegando l'aeroporto di Linate con piazzale Dateo attraverso le fermate Linate, Repetti, Forlanini, Argonne, Susa e Dateo, con interscambio col passante ferroviario a Forlanini e Dateo. Le altre fermate della metro 4 hanno già comunque un cronoprogramma da rispettare: entro il 2023 la blu arriverà a San Babila, dove incrocerà la linea rossa M1, e alla fine dei lavori (prevista per il 202) la linea conterà in totale 21 stazioni, fino all'altro capolinea di San Cristoforo. Entro giugno 2023, quindi, saranno pronte e aperte le fermate di Tricolore e San Babila. La stazione successiva sarà Sforza Policlinico, dove è previsto l'interscambio con M3. Entro il 2024 saranno poi inaugurate tutte le 21 stazioni, che scandiscono i 15 chilometri della linea: Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio - incrocio con M3 -, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo, l'altro capolinea.

La storia (travagliata) di M4

M4 ha una storia piuttosto travagliata, con continui posticipi. L'istrutturia per la costruzione della metropolitana risale al 2005. Successivamente la giunta di Letizia Moratti accantonò il finanziamento del progetto per il riacquisto obbligatorio delle obbligazioni A2A. Gli scavi preliminari, per le indagini archeologiche, iniziarono nel 2008, i lavori veri e propri nel 2012. Venne abbandonato il 'sogno' di aprire almeno una piccola tratta per Expo 2015. La giunta di Giuliano Pisapia posticipò l'apertura al 2018 con apertura completa per il 2022. Ma, nel 2018, la giunta di Giuseppe Sala posticipò ulteriormente l'apertura delle prime tre fermate per il 2021 e l'apertura completa per il 2023. La pandemia covid costrinse poi a posticipare, ancora una volta, l'entrata in servizio.