Milano, la nuova metro rischia di slittare per il caro-prezzi

L'aumento dei prezzi ha conseguenze anche sul trasporto pubblico di Milano. La gara d'appalto per la realizzazione del prolungamento della linea M1 verso Baggio, prevista a giugno, rischia di slittare a dopo l'estate. Intanto Palazzo Marino vuole cercare di correre ai ripari aumentando gli abbonati del 30%; non sono previsti, invece, aumenti nei costi dei biglietti.

A segnalare i possibili ritardi, in commissione sul bilancio preventivo, sono stati i dirigenti della mobilità. Il bando per collegare la stazione di Bisceglie a Baggio, con un nuovo tracciato di quasi 3 chilometri e mezzo e altre tre fermate, rischia di venire bloccata per via della notevole crescita del costo dei materiali. I lavori, del costo previsto inizialmente di 290 milioni, non sono coperti dai fondi del Pnrr. Per il caro prezzo si dovrebbero spendere altri 58 milioni (il 20% in più).

L'amministrazione comunale dovrà rimettere mano al piano economico rivedendo le spese calcolate e i tempi di realizzazione. A quel punto sarà necessario individuare nuovi fondi. Per questo non è improbabile che la gara venga posticipata a dopo la fine dell'estate. Quanto all'aumento degli abbonamenti, invece, l'assessora alla Mobilità Arianna Censi ha detto di avere obiettivi ambiziosi, parlando di un 30% in più: "Stiamo avviando un dialogo attraverso diversi incontri con i Mobility manager di diverse imprese - le sue parole - per promuovere abbonamenti per i loro dipendenti che possano anche configurarsi come benefit aziendali".