Guasto in stazione: treni cancellati e ritardi

Ritardi fino a 50 minuti e treni cancellati. Queste le conseguenze di un guasto avvenuto a Cassano d'Adda (Milano) nella mattinata di venerdì 30 giugno. Lo comunica Trenord.

A essere cancellati o a subire variazioni di percorso sono le linee s5 ed s6. Ma ci sono ripercussioni anche sulla Milano-Verona e Milano-Bergamo via Pioltello, con ritardi fino a 20 minuti. In corso l'intervento dei tecnici per riparare il guasto che ha causato i disagi e che interessa l'infrastruttura.

Di seguito i treni interessati dai ritardi e cancellazioni.