Sistema informatico in tilt: oltre 40 treni in ritardo, sale operative "al buio"

Treni non rilevati, sale operative chiaramente in difficoltà e, inevitabilmente, disagi. Altra mattinata di passione quella di venerdì per i pendolari lombardi, che si sono trovati a fare i conti con un problema informatico di Rfi, rete ferroviaria italiana, che ha mandato nel caos la circolazione dei convogli regionali.

A denunciarlo, in una nota, è l'assessore regionale a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, che chiede alla "società statale di assicurare maggior efficienza". "Questa mattina migliaia di viaggiatori non hanno potuto avere alcuna informazione dalle applicazioni di Trenord a causa di un guasto informatico sull'intera rete nazionale di Rfi. Dall'alba fino alle ore 10 nessun treno è stato rilevato dagli apparati che informano real time sull'andamento del servizio", si legge.

"A causa di questo guasto, in Lombardia una quarantina di treni ha registrato un ritardo superiore ai 15 minuti. In grande difficoltà anche le sale operative in piena ora di punta", ha proseguito l'esponente della giunta Fontana.

"Recentemente - ha sottolineato l'assessore Terzi - ho convocato e incontrato l'amministratrice delegata di Rfi per sollecitarla rispetto a un maggior impegno: i guasti collegati alla gestione dell'infrastruttura incidono sulla qualità dell'offerta e occorre il massimo sforzo per limitare i disagi. Come regione - ha concluso - stiamo richiamando costantemente e pubblicamente tutte le società ferroviarie, compresa quindi anche Trenord. Ognuno deve fare la sua parte e anche assumersi le sue responsabilità".