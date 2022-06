Treno deragliato a Roma: disagi e maxi ritardi anche a Milano

Disagi anche a Milano per via del treno deragliato a Roma nel pomeriggio di venerdì 3 giugno. A subire i ritardi più forti, anche sopra un'ora e mezza, i convogli dell'alta velocità per e dal capoluogo lombardo a Napoli e Salerno.

L'ultimo aggiornamento sul sito di Trenitalia, pubblicato alle 18.50, parla di traffico ancora "sospeso sulla linea Av Roma - Napoli", specificando che i "treni alta velocità percorrono itinerari alternativi" e i "treni regionali della relazione Roma - Sulmona - Pescara possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso". I convogli della Av vengono indirizzati su percorsi alternativi via Cassino e via Formia.

Treno svia dal binario nella galleria tra Serenissima e Prenestina

Nel pomeriggio il treno dell'alta velocità partito da Torino e diretto a Napoli, come spiega RomaToday, è rimasto coinvolto in un incidente tra la galleria che collega la stazione Prenestina e quella di Serenissima. Il convoglio numero 9311, intorno alle 14 di venerdì 3 giugno ha sviato dal percorso ordinario con l'ultima carrozza uscita dai binari. Il macchinista, in tempo, è riuscito a ridurre ulteriormente la marcia - già bassa in galleria - impedendo conseguenze più gravi. Dei 250 passeggeri evacuati, infatti, nessuno risulta ferito.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, il treno sarebbe entrato in galleria senza problemi. Poi, per motivi che andranno accertati, c'è stato probabilmente un ondeggiamento anomalo e lo svio del locomotore di coda che sarebbe anche andato a sbattere contro l'ingresso della galleria della Serenissima.