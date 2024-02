Trenord, che tormento per i pendolari: 21 linee sotto gli standard (e le cose peggiorano)

"Nel corso dell’anno appena trascorso le prestazioni del trasporto regionale passeggeri sono andate visibilmente deteriorandosi: il parametro di affidabilità, calcolato sulla totalità delle linee, è passato da 3,63 a 4,88, dal primo al secondo semestre". A certificare i problemi di Trenord è Legambiente, che per la realizzazione del rapporto nazionale Pendolaria 2024, ha elaborato i dati pubblicati da Trenord e che si riferiscono al parametro ‘indice di affidabilità’, ovvero la valutazione, mese per mese, della qualità della circolazione ferroviaria in riferimento al numero e alla severità dei ritardi e delle soppressioni.

"L’indice di affidabilità, quando superiore dal 3 al 5 a seconda della direttrice, si traduce un boccone amaro per i viaggiatori, che certo preferirebbero viaggiare in modo confortevole su treni puntuali anziché consolarsi con una riduzione di costo dell’abbonamento. Mesi come luglio o novembre 2023 hanno fatto maturare bonus sconto per i viaggiatori su ben 21 delle 38 linee regionali, con una conseguente perdita di entrate per la società di trasporto. - spiega Legambiente -. Massimo rischio di ritardi e soppressioni in Lombardia riguardano i viaggiatori che si avventurassero sulla Alessandria – Mortara – Milano, indice affidabilità 8,6, e sulla Bergamo – Carnate – Milano, indice affidabilità 8,2".

"I dolori della linea che da Alessandria raggiunge Milano passando per le popolose città di Vigevano e Abbiategrasso sono ben noti da decenni. La linea infatti continua a essere parzialmente a singolo binario, com’era in gran parte nel XIX Secolo, ed è quindi in condizione di far viaggiare un numero limitato di convogli, sicuramente insufficiente in rapporto alla domanda soprattutto nelle ore di punta. Ma le priorità sono altre, ed è infatti recente la doccia fredda sul progetto di raddoppio tra Albairate e Abbiategrasso: perso a fine gennaio il treno del Pnrr per lungaggini e modifiche, oltre che per il lievitare dei costi, Rfi si affiderebbe ad altre fonti di finanziamento, ovvero a lasciare tutto com’è, in mancanza di un forte indirizzo politico", sottolineano dall'associazione ambientalista.

"Quando invece i fondi Pnrr arrivano, sono i cantieri a essere gestiti in modo da fermare il flusso dei pendolari a causa dei tempi lunghi di realizzazione delle opere: è il caso della Mantova-Cremona, dove i mancati accordi in tal senso tra gestori e aggiudicatari non consentono di realizzare le opere senza chiudere la linea ferroviaria, spostando così il traffico sulla rete stradale, data la difficoltà di stare entro tempi accettabili con il bus sostitutivo. L’attuale blocco sul primo lotto del raddoppio fino a Bozzolo lascia quindi prefigurare disagi anche sui successivi due, Bozzolo-Cremona e Cremona-Codogno. Per quanto riguarda la Milano-Carnate-Bergamo, che ha vissuto un pesantissimo peggioramento della qualità del servizio negli ultimi mesi del 2023, le cose si sono messe decisamente male. Nei giorni scorsi - concludono da Legambiente -, con la motivazione del cantiere per il raddoppio di soli 3 chilometri di binari in uscita da Bergamo, è stato sospeso il servizio, per un periodo di un paio d’anni, nei quali i treni verranno rimpiazzati da autobus sostitutivi".