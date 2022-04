Non vuole indossare la mascherina: l'aereo per Malpensa parte in ritardo

Il volo Easyjet Cagliari-Malpensa delle 18 di domenica 3 aprile è decollato in ritardo a causa di un passeggero che non voleva indossare la mascherina ffp2, obbligatoria per salire su tutti i mezzi pubblici.

Tutto è iniziato poco prima del decollo quando tutti i passeggeri erano a bordo dell'aeromobile. L'aereo, tuttavia, è rimasto fermo sulla pista di Elmas. Hostess e steward della compagnia aerea hanno cercato di convincere l'uomo ma non è servito a nulla. Sono così dovuti intervenire gli agenti della polaria e alla vista dei poliziotti l'uomo si è calmato e si è convinto a indossare la mascherina.

L'aereo è quindi decollato intorno alle 18:40 ed è atterrato a Malpensa una manciata di minuti dopo le 20, con circa 40 minuti di ritardo sull'orario di arrivo previsto.