Le sculture di pietra giganti ritrovate sotto terra nel milanese

A pochi chilometri da Milano, a San Giuliano Milanese, sono stati ritrovati quattro telamoni. Si tratta di quattro grandi sculture maschili che venivano anticamente impiegate a sostegno, strutturale o decorativo, di dimore importanti anche in sostituzione di colonne. Si tratta di esemplari in pietra alti più di 2 metri.

Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi nel terreno di Rocca Brivio. I volontari dell'associazione culturale Rocca Brivio - costituita per gestire con apposita convenzione in comodato d'uso la Rocca che nel 1968 venne trasmessa in eredità all'Ordine dei Servi di Maria - hanno segnalato l'accaduto al sindaco della città, Marco Segala.

"In zona c'è tutto un complesso monumentale - spiega il sindaco Segala - quello appunto di Rocca Brivio tra Melegnano e San Giuliano e la ditta, comproprietaria dell'area con il nostro Comune, dal 2015 è in liquidazione. Questo complesso ha, come pertinenze, anche giardini e campi, in tutto 10mila metri quadrati. Proprio all'interno di questi campi è stato effettuato il ritrovamento". Sarà poi il primo cittadino a segnalare tutto alla Soprintendenza alle Belle Arti di Milano