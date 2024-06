È morta Roberta Guaineri

È morta lunedì a 57 anni l’ex assessore del Comune di Milano allo Sport e al Turismo Roberta Guaineri. Si è spenta mentre era in vacanza in Sardegna, probabilmente a causa di un malore improvviso, da quanto è trapelato.

Avvocato, è stata esponente della giunta Sala dal 2016 al 2021. Dopo la Maturità classica presso il Liceo Zaccaria di Milano, nel 1991 si laurea a pieni voti in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano, con tesi in Diritto Penale Commerciale.

Dal 1994 è iscritta nell'Albo degli avvocati di Milano e nel 2007 ha conseguito l'abilitazione a patrocinare davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Dopo la Laurea svolge pratica legale presso gli uffici di Milano e di New York dello Studio Legale Baker & Mc.Kenzie, e presso lo Studio degli avvocati Bonzano, Guardamagna, Malcovati, Moro Visconti.

Dal 2001 è socio co-fondatore dello Studio Moro Visconti, de Castiglione, Guaineri, dove si occupa di diritto penale di impresa, assistendo aziende, istituti bancari e finanziari e manager in tutte le tematiche di natura penale, sia a livello di consulenza sia a livello di assistenza giudiziaria. Negli anni di attività professionale è membro di svariati Organismi di Vigilanza in società quotate e non quotate. Era sposata con Alberto Toffoletto, altro legale titolare di un importante studio di diritto commerciale.

Il dolore del sindaco Beppe Sala

"Ho perso un’amica adorata. È stata assessora nella mia prima giunta, ma il nostro rapporto è stato molto di più di un rapporto professionale. Pochi mesi fa eravamo stati insieme a Siena per una gara ciclistica e solo dieci giorni fa era venuta a Palazzo Marino da me e mi aveva parlato dei suoi problemi di salute. Ma così presto no, Roberta. Tocca andare avanti, ma so che lascerai un vuoto che non mi azzardo nemmeno a descrivere. Guarderò a lungo questa foto, che cristallizza un nostro momento di grandissima felicità", è il commosso ricordo del primo cittadino Beppe Sala.