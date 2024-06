Roberto Bolle balla per i bambini dell'ospedale Buzzi

Uno spettacolo inedito dedicato ai piccoli pazienti dell'ospedale Buzzi di Milano. Roberto Bolle, Pierpaolo Ciacciulli e Nicoletta Manni, étoile della Scala, si sono esibiti per i bambini ricoverati. Le star della danza classica hanno visitato i reparti di chirurgia pediatrica e pediatria. Poi hanno incontrato i pazienti e le famiglie nell'aula magna.

Roberto Bolle ha interpretato una versione semplificata de "Il lago dei cigni" con la voce narrante dell'attore Stefano Accorsi. Una vera e propria sorpresa che fa parte dei progetti di OnDance, un evento fatto di spettacoli, incontri e workshop di danza gratuiti per tutti.

“Con OnDance abbiamo pensato di portare gioia e spensieratezza nei reparti dei bambini in difficoltà convinti che i sorrisi e lo stupore che la danza sa suscitare può essere di conforto per le loro sofferenze. Per farlo al meglio ho coinvolto amici come Stefano Accorsi che ha accompagnato con la sua voce i nostri passi raccontando la storia de Il Lago dei Cigni. È stata un’esperienza bellissima e struggente insieme”, ha raccontato Roberto Bolle.