Maroni, dimesso, torna a casa: "Mai mulà"

"Finalmente sono tornato". Queste le parole con cui l'ex presidente della Lombardia Roberto Maroni ha annunciato con un messaggio agli amici il suo ritorno a casa dopo l'intervento subito lo scorso 8 gennaio all'ospedale Besta di Milano in seguito a un malore accusato nella sua abitazione di Lozza, nel Varesotto.

"Ringrazio il prof. Paolo Cerroli e il prof Francesco Acerbi del Besta che si è rivelato davvero un'eccellenza straordinari", ha continuato il politico leghista che ha accompagnato le sue parole a un suo selfie, per poi concludere con un "mai mula", ovvero mai mollare.

Maroni si era sentito male nella giornata di lunedì 4 gennaio mentre si trovava in casa. Secondo quanto trapelato il leghista, che è stato anche ministro dell’Interno in due occasioni, si era accasciato a terra picchiando violentemente la testa. Era stato soccorso e trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, per poi essere trasferito al Besta di Milano, dove era poi stato operato.

Dopo l’intervento, avvenuto senza complicazioni, le sue condizioni erano subito state definite "soddisfacenti”. Martedì pomeriggio, poi, a quattro giorni dall'operazione era arrivata la notizia che era stato dimesso.