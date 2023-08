Ricoverato da un anno in ospedale realizza il sogno di rivedere il suo cane

Da un anno lottava con la malattia in ospedale. E da un anno sognava di rivedere il suo cane Buk. Un sogno che il signor Roberto, ricoverato al Niguarda di Milano, ora ha potuto finalmente realizzare.

"Vorrei tanto vedere il mio cane Buk". Un desiderio emesso sottovoce, quasi senza farsi sentire, racconta l'ospedale sulla propria pagina social. Un sibilo che, tuttavia, è stato immediatamente accolto dagli infermieri e Oss del reparto di Ortopedia e traumatologia del Niguarda che sono stati vicino a Roberto durante tutta la sua degenza. Il suo percorso, infatti, è stato lungo e complesso e non ancora concluso perché nonostante i miglioramenti, Roberto dopo quasi un anno è ancora ricoverato.

Un periodo - continuano a spiegare dal Niguarda - molto difficile e sofferto che, nonostante tutto, è sempre riuscito ad affrontare a testa alta, accettando la propria condizione e accogliendo le indicazioni di tutti gli operatori sanitari senza mai lamentarsi. Per questo, quando si è lasciato andare a un momento di sconforto, l’equipe ha voluto cogliere l’occasione per ascoltare la sua richiesta silenziosa e, a quasi un anno di distanza, dargli la gioia di poter riabbracciare il suo amico a quattro zampe.

Agli animali domestici non sempre è consentito accedere all'ospedale: possono entrare solo in alcuni reparti e a determinate condizioni. Per fortuna però, direzione, primario e coordinatore infermieristico hanno trovato una soluzione per poter accontentare Roberto. Così Buk è stato fatto entrare nell'area degenza dove, tutto scodinzolante, dopo tanto tempo ha potuto finalmente salutare il suo padrone.

Travolto dalla gioia di questo incontro anche il personale del reparto si è lasciato andare alla commozione, felice di essere stati capace di offrire a Roberto una 'cura' fatta di ascolto e sensibilità rispetto ai bisogni del paziente.