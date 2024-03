Vannacci a Milano: "Sono stato al Gay Pride"

“In quasi tutti i posti dove vado a presentare il mio libro c'è sempre tanta gente, quindi vuol dire che questo interesse e questa curiosità è in molti italiani che vengono a sentirmi parlare”, lo ha detto il generale Roberto Vannacci durante un talk che si è tenuto a Milano. Interpellato dai giornalisti, Vannacci ha risposto alle domande relative alle frasi su Paola Egonu e sull’indagine per istigazione all’odio razziale: “Secondo me è un'accusa totalmente infondata perché istigare all'odio significa spingere con la forza deliberatamente qualcuno a provare odio e commettere azioni esecrabili - ha detto il generale -. Esaltare una differenza non vuol dire discriminare qualcuno. Nel mio libro non troverete una parola in cui dico che una persona per il suo orientamento sessuale, l'etnia o il suo pensiero ha una dignità inferiore”.

Secondo Vannacci, all’interno del suo libro che continua a far parlare non ci sarebbe alcuna frase che istiga odio. "È un elogio della diversità, è una cosa di cui andare fieri, la diversità di colore, di etnia, di religione, di cultura, di radici, quindi questo è quello che scrivo nel mio libro", ha spiegato. E a chi gli ha chiesto se si definirebbe antifascista, il generale ha detto che non ci si ritroverebbe considerando che il fascismo “è un periodo storico finito 80 anni fa” e che “non ci sono persone che si dicono contrarie all’antica Roma”.

Tra i giornalisti accorsi al talk, qualcuno ha chiesto a Vannacci se ha intenzione di partecipare in futuro a un Gay Pride: “Nel 2006-2007 sono stato al Gay Pride, mi fermai a Piazza San Giovanni a Roma con una mia amica, andammo a vederlo. Era estate e non ero in uniforme. Il genoma dall’omosessualità non è ancora stato trovato”, ha concluso il generale.