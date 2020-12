Ragazza violentata alla sua festa: Robinho condannato a 9 anni anche in appello

L'ex giocatore del Milan Robinho, all'anagrafe Robson de Souza Santos, è stato condannato a 9 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo su una ragazza che all'epoca dei fatti, avvenuti nel 2013, aveva 23 anni. A deciderlo la Corte d’appello di Milano che ha confermato la condanna emessa in primo grado. Stessa pena anche per un amico del calciatore, Ricardo Falco. I due sono stati inoltre condannati a versare in solido 60mila euro alla vittima.

In base a quanto emerso dalle indagini, Robinho insieme ad altre quattro persone (che si sono rese irrintracciabili) avrebbero incontrato la vittima - una ragazza albanese che quella sera, il 23 gennaio 2013, festeggiava il suo 23esimo compleanno - in un noto locale di zona Bicocca. Per qualche minuto, Robinho si sarebbe allontanato dalla discoteca per accompagnare a casa sua moglie ma sarebbe poi tornato lì e avrebbe raggiunto nuovamente i suoi amici. A quel punto, i sei avrebbero 'conquistato' la vittima, che già conosceva Robinho, e avrebbero iniziata a farla bere con - parole del pm - "modalità insidiose e fraudolente".

Quando la ventitreenne è diventata - scriveva sempre il pm - "incosciente e incapace di opporsi", Robinho e gli amici l'avrebbero portata di peso nel guardaroba del locale e lì avrebbero abusato di lei a turno. Era stata la stessa vittima, sei mesi dopo, a denunciare lo stupro, dando il là alle indagini che sono poi terminate con le prime condanne emesse nel 2017.

Secondo i giudici di primo grado il calciatore e il suo amico hanno dimostrato un "assoluto dispregio" per ragazza "esposta a ripetute umiliazioni, oltre che ad atti di violenza sessuale", e che veniva descritta nelle loro conversazioni intercettate "con epiteti (...) e termini spesso crudi e sprezzanti, segni inequivocabili di spregiudicatezza e quasi di consapevolezza di una futura impunità".

Per i magistrati della corte d'appello la vittima, a quasi quattro anni di distanza dalle violenze, ne porta ancora le cicatrici a livello psichico. Molto probabile il ricorso degli imputati in cassazione.