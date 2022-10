A Milano c'è un robot che aiuta i bambini ad attraversare la strada

Un robot in grado di mettersi in mezzo alla strada e far attraversare i bambini diretti a scuola in tutta sicurezza. È un assaggio di futuro quello che si è materializzato nella mattinata di martedì 11 ottobre al Gratosoglio dove gli studenti della scuola Arcadia sono arrivati in classe (anche) grazie a un rover.

Il mix di tecnologia che si è materializzato in mezzo alla strada si chiama Ipa2x e si tratta di un robot che è stato sviluppato grazie a un progetto europeo (finanziato da Eit urban mobility) finalizzato a studiare l'adozione di rover a supporto della mobilità attiva in contesti urbani per migliorare la sicurezza dei cittadini, ridurre l’inquinamento acustico e ambientale e contenere i costi di gestione dei servizi. Poco prima dello squillo della campanella il robot dotato di sensori e videocamera ha informato il conducente di un'auto, fornita da Skoda e dotata di connettività e interfaccia in grado di comunicare con il rover, della presenza di pedoni in procinto di attraversare e successivamente e avvertito gli alunni e le alunne del via libera.

Quella avvenuta questa mattina, comunque, è una sperimentazione: il congegno non è destinato a diventare una realtà concreta nei prossimi mesi, anzi. Il rover potrebbe diventare consuetudine nei prossimi anni, ma per il momento non è stato comunicato nessun orizzonte temporale dato che si tratta di una tecnologia in divenire.

"Milano si conferma una delle città italiane più attive nel campo della sperimentazione di strumenti innovativi volti a migliorare la sicurezza della mobilità urbana - ha dichiarato Arianna Censi -. Grazie a queste innovazioni si riusciranno a sviluppare soluzioni sempre più ecologiche, sicure e intelligenti per la mobilità urbana".