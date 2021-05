Al San Paolo sono stati eseguiti 100 interventi con il robot chirurgico

La pandemia non ha fermato la chirurgia robotica all'ospedale San Paolo di Milano. In sette mesi di attività, da ottobre a maggio 2021, sono stati eseguiti 100 interventi mini-invasivi nel presidio da Paolo Pietro Bianchi e della sua équipe grazie all'utilizzo del robot a 4 bracci 'Da Vinci' per gli interventi chirurgici complessi, prevalentemente oncologici.

"Il paziente numero 100 è stata una donna di 75 anni con un tumore del retto, sottoposta ad una resezione anteriore del retto — ha spiegato il professor Bianchi —. L'intervento di asportazione del retto è una delle indicazioni migliori all'impiego della piattaforma robotica, poiché il robot consente di operare con altissima precisione in una regione anatomica ristretta quale la pelvi — ha spiegato —. Inoltre la visione magnificata offerta del sistema ad alta definizione e 3D permette al chirurgo di vedere e risparmiare le delicate strutture nervose che circondano il retto ed innervano strutture sensibili quali gli organi genitali ed urinari".

Ridurre il trauma chirurgico operando in modo sempre più mirato e preciso è parte di una cura ideale. Durante questi sette mesi la chirurgia mini-invasiva robotica dell’Ospedale San Paolo ha sottoposto ad intervento pazienti con varie patologie particolarmente complesse come l’asportazione di tutto lo stomaco, interventi sul colon e sul retto, resezioni del fegato, del pancreas, ma anche interventi per patologie benigne come calcolosi della via biliare e patologie complesse della parete addominale.

Da fine settembre 2020 l’Ospedale San Paolo è sede della Scuola di Formazione in Chirurgia Robotica del Dipartimento di Scienze della Salute della Statale e attualmente ci sono sette specializzandi.

"La crescita tecnologica della nostra Asst con strumentazioni sempre più moderne e all’avanguardia ha favorito l’arrivo di validi professionisti e l’ampliamento dell’offerta sanitaria pubblica ai cittadini — dichiara il dott. Matteo Stocco, Direttore Generale dell’Asst Santi Paolo e Carlo —. La tecnologia, associata all’expertise dello specialista, permette di offrire una chance terapeutica importante a pazienti che fino a ieri potevano contare solo su cure farmacologiche o su interventi eseguiti in momenti differenti".