È morto Rodolfo Dordoni

Mondo del desing in lutto. È morto martedì a Milano, a 69 anni, Rodolfo Dordoni, architetto e designer tra i più noti in Italia. Nato sotto la Madonnina nel 1954, si era laureato nel capoluogo meneghino in architettura nel 1979.

"Attivo con due studi – uno per il design, l'altro, fondato con Alessandro Acerbi e Luca Zaniboni, dedicato alla progettazione di interni residenziali, industriali e commerciali, negozi, alberghi e stand fieristici – è stato responsabile della direzione artistica della collezione vetro di Artemide, di Cappellini, della collezione arredo di FontanaArte, di Foscarini, Roda e ha disegnato prodotti per le maggiori aziende dell'arredamento italiano, come Molteni e Cassina", il ricordo dell'Adi, l'associazione per il disegno industriale.

"Dal 1997 collaborava con Minotti, produttore della sua prima collezione di sedute, tavoli e tavolini tra cui Suitcase, ispirata al mondo della moda e della valigeria. Nominato nel 1998 art director e coordinatore di tutte le collezioni dell’azienda, ha realizzato sistemi di seduta per interni ed esterni, contribuendo all'immagine e all'identità internazionale dell'azienda con il progetto del flagship store di New York", si legge sul sito dell'Adi.

Proprio Minotti ha dedicato l'apertura del suo sito ufficiale a Dordoni con una sua foto e la frase "Ci mancherai, caro amico".