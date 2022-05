500 mila euro (dal ministero) per sgomberare i rom di Vaiano Valle

Oltre 500 mila euro per accompagnare verso l'autonomia i nuclei familiari che ora vivono nell'insediamento non autorizzato del quartiere milanese di Vaiano Valle, all'interno del Parco Sud. L'allontanamento di queste persone è ritenuto necessario dalla giunta comunale per poter avviare gli interventi di ripristino dell'area, nella quale si trovano diversi abusi edilizi e occupazioni 'senza titolo'. La procura milanese ha disposto tempo fa i sequestri e, nel 2021, il comune di Milano ha varato ordinanze nei confronti della proprietà e dei responsabili degli abusi per la demolizione delle opere abusive.

I fabbricati abusivi sono 37 e i nuclei familiari 23, stando all'ultima rilevazione di cui è in possesso il comune. Con una procedura pubblica sarà scelto il soggetto che gestirà l'accompagnamento, definendo anche percorsi individuali per chi è in stato di necessità. Il denaro (515 mila euro) è stato ottenuto come finanziamento da parte del ministero dell'Interno, con il fine di avviare un sostegno sociale ed educativo.

A Vaiano Valle, in passato, si sono verificate numerose polemiche riguardo alle discariche abusive della zona, in particolare (ma non solo) in una cascina che fu di proprietà della famiglia Ligresti. E, nel mese di dicembre del 2021, a due persone la polizia locale ha notificato un'ordinanza d'allontanamento dalla Lombardia per avere incendiato la parte indifferenziata di alcuni rifiuti ingombranti, dai quali era stata preventivamente 'separata' la parte ferrosa, particolarmente di valore per i gestori della discarica abusiva.