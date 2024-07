Allo stadio di San Siro i rondoni rischiano di morire intrappolati nelle reti di protezione

I rondoni maggiori sono in pericolo allo stadio di San Siro, a Milano. La denuncia arriva dalla Lac (Lega abolizione caccia) e dal gruppo "Selvatica", che si occupa di animali selvatici in città. Allo stadio si trova la più grande colonia di questi uccelli in Lombardia. Eppure alcuni esemplari sono già morti, intrappolati nelle reti posizionate per la caduta di calcinacci dal terzo anello. "Il rondone maggiore - si legge in un documento della Lac - è una specie straordinaria, che migra per migliaia di chilometri, dormendo e mangiando solo in volo, e che sceglie da tantissimi anni lo stadio di San Siro per riprodursi".

Gli esemplari che restano intrappolati nelle reti, vanno incontro a una morte sicura e traumatica, dopo molte ore di agonia, a meno di un intervento dei vigili del fuoco per aprire dei varchi. "Riteniamo assurdo - scrive ancora la Lac - che il Comune di Milano, che ha adottato un regolamento per il benessere animale, non stia intervenendo per trovare la soluzione a questo problema, già segnalato da più associazioni". Nel regolamento, tra l'altro, vi sono norme specifiche sulla ristrutturazione degli edifici proprio per la protezione dei rondoni. Secondo la Lac, l'installazione delle reti protettive sarebbe perseguibile ai sensi della legge del 2004 sulla protezione animale.

L'allarme è stato raccolto in consiglio di Municipio 7 da Stefano Gorgoglione, capogruppo di Fratelli d'Italia, che ha preparato un ordine del giorno insieme all'assessora all'ambiente e verde del Municipio, Erica Soana (Europa Verde), per risolvere il problema. "Ogni esemplare morto - afferma l'esponente di Fdi - rappresenta non solo una perdita per il nostro ecosistema, ma anche una violazione della legge". L'ordine del giorno, con cui si chiede di modificare le reti cercando soluzioni tecniche alternative che non mettano a rischio la fauna selvatica, sarà discusso mercoledì 24 in consiglio di Municipio.

La situazione rischia di peggiorare ancora di più con l'uscita dei giovani rondoni dai nidi, ancora inesperti. Intanto la questione è già sul tavolo a Palazzo Marino. Se ne stanno occupando l'assessora all'ambiente e verde Elena Grandi (Europa Verde) e Gustavo Gandini, il garante degli animali del Comune di Milano. "La situazione è monitorata da tempo", spiega l'assessora del Municipio 7 Erica Soana, "anche in questo periodo con sopralluoghi, insieme alle associazioni e a esperti ornitologi. Come Municipio ci teniamo a sottolineare la questione, data la delicatezza e urgenza del tema".

"La stessa attenzione - conclude Soana - dovrà essere posta anche per la futura ristrutturazione dello stadio. Anche su questo l'assessora Grandi mi ha rassicurato, spiegandomi che stanno già lavorando per trovare la soluzione migliore per salvaguardare i rondoni".