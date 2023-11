Cos'è questa storia che le Rsa lombarde chiuderanno

Strutture necessarie. O un vecchio modello da sostituire. In Lombardia è scontro politico sulle Rsa, le residenze sanitarie assistenziali dedicate agli anziani. A innescare la miccia sono state alcune parole che l'assessore al welfare, Guido Bertolaso, ha pronunciato mercoledì durante il Milano life sciences forum. "Il vero luogo di cura sarà la casa, non solo per l’assistenza domiciliare. Le Rsa bisogna chiuderle, è solo questione di tempo, si chiuderanno da sole perché non ci sarà più bisogno di queste realtà", aveva detto l'esponente della giunta Fontana. Parole che hanno fatto subito salire sulle barricate le opposizioni, Pd in testa.

Così, venerdì Bertolaso è tornato sul tema. Sulle Rsa "io ho detto che da un lato oggi sono indispensabili" ma "con la tecnologia, la società che cambia rapidamente e la medicina che sta facendo degli straordinari passi da gigante, probabilmente fra vent'anni non esisteranno più e saranno sostituite magari da altri strumenti o da altre strutture", ha chiarito a margine dell'incontro "Volontariato nel sistema di emergenza urgenza in Lombardia" a Palazzo Lombardia.

"Ogni volta che parlo quelli del Pd si preoccupano - ha aggiunto Bertolaso - evidentemente significa che dico delle cose che possono avere un fondamento corretto. Chi gestisce la sanità deve anche avere la capacità di visione non solo all'anno prossimo ma per i prossimi 20, 30 anni". Adesso c'è "un' un'assistenza domiciliare ancora molto limitata ma noi certo non possiamo permetterci di spendere l'80% del budget per gli anziani per il 20% degli anziani che sono ricoverati nelle Rsa - ha sottolineato -. Mi pare che sia una spesa che in qualche modo è squilibrata".

Alcune Rsa "sono straordinariamente belle" dove "c'è una qualità della vita sicuramente eccellente", però "non sono quelli i posti dove gli anziani devono andare a trascorrere gli ultimi anni della loro vita", piuttosto l'assistenza domiciliare o il cohousing "dove gli anziani insieme, magari con un organizzatore, possono vivere una vita molto più serena, degna e densa di significato", ha concluso Bertolaso. Le cui spiegazioni, però, non hanno comunque spento la polemica.

"Le Rsa sono importantissime, ed è incredibile che l'assessore Bertolaso pensi di chiuderle, evidentemente il clima di anarchia che denuncia nella sanità lombarda ha contagiato anche lui. Lo dico dispiaciuto e deluso perché lo ritengo uno che comunque delle idee le ha", ha scritto in una nota il capogruppo del Pd Lombardia Pierfrancesco Majorino. "La Regione - ha continuato - da anni nega a queste strutture l'attenzione necessaria e ora capiamo anche perché. Chi ha in famiglia una persona non autosufficiente, e sono tantissimi, sa bene che sia le case di riposo che l'assistenza domiciliare sono un nervo scoperto", quindi "noi sfideremo Bertolaso a potenziare e investire su entrambe, il contrario di ciò che si è fatto fino ad ora - ha concluso Majorino - e presenteremo una mozione molto puntuale che chiederemo al centrodestra di condividere".

Sulla stessa lunghezza d'onda i consiglieri Dem Carlo Borghetti e Davide Casati: "Bertolaso pensi a calmierare le rette agli ospiti, non a chiuderle", il loro appello. "Ad oggi la Regione copre solo il 40% dei costi di un anziano in Rsa, il resto lo pagano le famiglie. Ma forse Bertolaso non conosce questa realtà. Bertolaso metta mano al portafoglio, come già fanno il Veneto, oltre che la Toscana e l'Emilia Romagna. Il costo alberghiero può essere a carico degli ospiti, ma il costo sanitario - hanno concluso - deve essere pagato tutto dal servizio sanitario regionale, così da calmierare la retta".