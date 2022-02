Assistenza agli anziani, supporti alle famiglie: cosa accade sul territorio milanese?

L'impatto del Covid-19 ha colpito anziani e caregiver, soprattutto in termini di nuovi ingressi in RSA, doverosamente chiusi durante l’emergenza: i dati riportati dall’indagine di Welforum riferiscono un peggioramento delle condizioni di salute dei senior e crescenti difficoltà di accesso alle cure, dato menzionato dal 75,6% dei partecipanti al sondaggio.

Ma il Gruppo La Villa, con all’attivo 27 strutture in 5 regioni, e presente in provincia di Milano con RSA/RSD Leopardi, ha costruito un percorso di risposte specifiche a queste esigenze.

“Noi con voi”: risposte ai senior e ai loro caregiver

Dare vita a iniziative dedicate all’accoglienza, al sostegno delle famiglie e alle esigenze dei loro cari, in questo periodo di post-emergenza, è fondamentale: così, nasce il progetto "Noi con Voi" del Gruppo La Villa, che sostiene le famiglie assicurando assistenza continua e qualificata a speciali rette promozionali, per offrire servizi socio-sanitari sempre più accessibili. L’iniziativa, partita il 1 gennaio 2022 in alcune strutture lombarde del Gruppo, territorio tra i più colpiti dal Covid-19, è valida per tutti i nuovi ingressi per soggiorni di minimo un anno.

RSA riaperte e sicure: un dovere verso la cittadinanza. Come?

Riaprire in sicurezza le porte delle RSA è un obiettivo che il Gruppo ha perseguito sin dall’inizio dell’emergenza, rispondendo alle tante situazioni di bisogno dei più fragili con l’iniziativa RSA Sicura: un complesso iter fatto di rispetto delle normative di sicurezza e soluzioni concrete per garantire una quotidianità serena e protetta; dalle “Stanze degli Abbracci” - per permettere a Ospiti e famiglie di incontrarsi in emergenza - alla campagna vaccinale, conclusa con successo con la terza dose booster, ormai somministrata in tutte le Residenze - sui soggetti vaccinabili; fino alle attività e agli ambienti ripensati per un contesto vitale e stimolante, ma sempre sicuro.

Villastanza di Parabiago vicina alle esigenze dei più fragili

Anche RSA/RSD Leopardi, residenza del Gruppo La Villa, a Villastanza di Parabiago, prende parte al progetto “Noi con Voi”, per essere ancora più vicina ai cittadini.

La Residenza, moderna e luminosa, in contesto di pregio, è circondata da un rigoglioso giardino e dispone di 100 posti letto accreditati da Regione Lombardia - oltre a 20 posti per persone disabili di età compresa i 18 e i 65 anni -, un nucleo per pazienti in Stato Vegetativo, di vitale importanza sul territorio, e un’area dedicata a patologie neurodegenerative, per accogliere anche i più fragili.

Per maggiori informazioni sui sostegni economici dedicati all’ingresso in Rsa e sulle nostre rette promozionali in Lombardia, visita la sezione dedicata a questo link o chiama l’800 68 87 36. Anche RSA Foscolo, Pascoli e Carducci - in provincia di Como - aderiscono al progetto.