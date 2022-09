Fontana: "Rsa a rischio chiusura per caro bollette". Pd: "Paghi la Regione"

"I problemi sono a livello imprenditoriale perché le aziende non riescono ad assorbire questo costo, ma anche per le attività ordinarie. Le Rsa, che sono realtà essenziali per il nostro territorio, hanno già detto che non riescono a stare in piedi". Queste le parole del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a proposito degli effetti della crisi energetica. Pronta la risposta dell'opposizione: "La Regione copra tutto il fabbisogno della spesa sanitaria".

"Noi con gli ospedali ce la facciamo a stare in piedi, ma iniziamo a essere in difficoltà. Il governo e l'Europa devono intervenire - ha continuato il governatore lombardo parlando al Tgr Lombardia dei rincari dell'energia -. Dobbiamo fare in modo che la forza dell'Europa diriga le scelte del futuro".

“È inutile che il presidente Fontana si appelli al governo e all’Europa per pagare il caro bollette delle case di riposo lombarde: cominci a coprire effettivamente tutta la retta che Regione dovrebbe stornare alle Rsa - replicano Carlo Borghetti, consigliere regionale del Pd e vicepresidente dell’Aula, e Samuele Astuti, capogruppo in III Commissione Sanità (Pd) -. E se questo non dovesse bastare, come ha fatto per l’emergenza covid, la giunta deliberi un sostegno mirato anche per l’emergenza energia”.



“In Lombardia ci sono case di riposo che hanno già ventilato il rischio di dover chiudere, se non viene riconosciuta una tariffa adeguata. Sarebbe una follia: le nostre residenze sanitarie assistenziali si occupano di 65mila anziani - continuano Borghetti e Astuti -. Se anche solo una parte di questi non dovesse più trovare un luogo dove essere curata e accudita, cosa si mettono a fare le famiglie lombarde? Siamo stufi dello scaricabarile: la competenza è della Regione e Fontana ha il dovere di trovare le risorse per far fronte a queste necessità, altrimenti le famiglie si ritroveranno rette necessariamente aumentate”.

Secondo i dem la soluzione esiste già e la Regione dovrebbe riconoscere "alle Rsa una quota cosiddetta sanitaria per singolo ospite che non copre il costo sanitario effettivamente sostenuto". Borghetti, assieme al capogruppo Fabio Pizzul, ha peraltro presentato una mozione che impegna lo stesso Fontana e la sua giunta “ad attivarsi con le risorse del bilancio regionale a sostenere economicamente il Terzo settore e in particolare i servizi sociosanitari per persone anziane o con disabilità nell’affrontare il caro bollette e l’aumento dei prezzi".