È sparita di nuovo la piantina già rubata 15 giorni fa (famosa sui social grazie alla Lucarelli)

Sono rimasti il cartello e il buco, vuoto. È stata rubata di nuovo la piantina che il comune di Milano aveva sistemato in un'aiuola di via Massena dopo che qualcuno - a inizio mese - aveva fatto sparire una pianta praticamente identica messa a dimora un anno prima da un anonimo cittadino che se n'era preso cura.

Palazzo Marino era intervenuto un paio di settimane fa, anche dopo che la giornalista Selvaggia Lucarelli aveva denunciato sui social il primo furto, per donare del nuovo verde al quartiere. "La pianta trafugata era stata interrata da un abitante della zona che 14 mesi fa aveva deciso autonomamente di prendersi cura proprio di quella fioriera spoglia e isolata, mettendo a dimora una piccola piantina per farne un punto più verde e gradevole per sè, gli abitanti della zona e tutti i passanti", avevano spiegato da palazzo Marino. "Un piccolo gesto di attenzione quotidiana fatto non solo per coltivare il bello in un angolo un po' grigio ma soprattutto per sensibilizzare i residenti e tutti i cittadini e cittadine a prendersi cura del luogo in cui si vive, come si racconta in un video realizzato mesi fa in cui si documentava la messa a dimora della piantina", proseguiva la nota.

"La ripiantumazione effettuata dall’amministrazione vuole essere un segno di vicinanza, rispetto, attenzione e anche di gratitudine verso tutte quelle azioni spontanee compiute da cittadini e cittadine che con i loro gesti e piccoli interventi contribuiscono a rendere Milano e i suoi quartieri più bella", avevano sottolineato dal comune. Sull’aiuola il comune "ha apposto un cartello di ringraziamento all’anonimo e gentile cittadino che ha piantato e curato questo piccolo angolo di città, oltre ad un invito ai 'soliti ignoti' a non ripetere l’antipatico gesto".

Un invito che, però, evidentemente è caduto nel vuoto. Perché nelle scorse ore, come segnalato a MilanoToday, la piantina è sparita un'altra volta. Non è noto se si tratti dello stesso ladro, ma quel che è certo è che adesso quell'aiuola - forse tra le più famose di Milano sui social - è di nuovo spoglia. E se il comune decidesse di rimediare di nuovo, ironizza il residente, "questa volta sarebbe il caso di piantare un cactus pieno di spine".