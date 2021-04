Processo Ruby ter, Berlusconi ancora in ospedale

Ancora un rinvio del processo 'Ruby ter'. Ancora l'imputato, Silvio Berlusconi, assente perché in ospedale. Il copione si ripete e questa volta riguarda l'udienza di giovedì 22 aprile a Siena, nella quale dovrebbe arrivare la sentenza, ma che già più volte è stata rinviata per legittimi impedimenti presentati dalla difesa per le condizioni di salute dell'ex premier.

"La situazione non è cambiata da quella rappresentata la settimana scorsa - ha spiegato l'avvocato del Cavaliere, Federico Cecconi -, Silvio Berlusconi è ancora ospedalizzato, la parola passerà ai medici, sono in attesa dei responsi medici e domani io andrò in udienza e valuteremo di conseguenza come attivarci".

Il legale si è rivolto ai giornalistii a margine dell'udienza del processo milanese, sempre sul caso Ruby ter, udienza che è stata rinviata al 28 aprile perché Giuseppe Spinelli, ragioniere di fiducia dell'ex premier, ha chiesto e ottenuto di testimoniare solo dopo che avrà ricevuto la seconda dose di vaccino, facendo slittare la sua deposizione a maggio.

A marzo il processo 'Ruby ter' era andato avanti nonostante l'assenza dell'ex presidente del consiglio, che non era in aula nemmeno a gennaio, né a novembre e settembre, sempre per legittimo impedimento dopo che il suo legale aveva riferito di un peggioramento nelle sue condizioni di salute.