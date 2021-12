Le 'olgettine' restano imputate per falsa testimonianza al Ruby Ter

Non verranno prosciolte dall'accusa di falsa testimonianza e corruzione le 'olgettine', ovvero le ragazze che partecipavano, una decina d'anni fa, alle cene ad Arcore organizzate dall'allora presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Non importa che la corte del processo Ruby Ter abbia dichiarato l'inutilizzabilità di alcune loro dichiarazioni nel processo principale: per loro il procedimento va comunque avanti anche per falsa testimonianza oltre che per l'altra accusa, ovvero corruzione in atti giudiziari.

E' quanto hanno deciso i giudici di Milano respingendo le istanze delle difese delle giovani. Il 3 novembre il collegio giudicante aveva dichiarato inutilizzabili i verbali delle loro deposizioni precedenti, perché avrebbero dovuto essere ascoltate con le garanzie degli imputati e, quindi, con l'assistenza di un legale e la facoltà di non rispondere. Ma questo non basta a dichiarare, ora, l'immediato proscioglimento. Le uniche deposizioni 'salvate' dalla mannaia dei giudici sono quelle di Iris Berardi e, in parte, di Barbara Guerra.

Dopo la dichiarazione d'inammissibilità, molte delle ragazze, ultime in ordine di tempo proprio Barbara Guerra insieme ad Alessandra Sorcinelli, ma anche l'avvocato Luca Giuliante e l'ex fidanzato di Ruby Luca Risso, avevano rinunciato a deporre al Ruby Ter, nel quale Berlusconi è imputato per corruzione di testimone.