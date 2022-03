I runner che vogliono ripulire le strade di Milano: l'appuntamento

Ai blocchi di partenza muniti di scarpe da ginnastica, guanti, pinze e sacchetti per una passeggiata veloce e urbana per liberare dai rifiuti le vie a ridosso della Stazione Centrale: sabato 26 marzo appuntamento da non perdere per gli amanti dello sport e dell’ambiente con “Mappiamo la città di verde”, un pomeriggio di plogging urbano, pratica nata in Svezia, in cui chi corre (o cammina) raccoglie cartacce e altri rifiuti sul percorso.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Milano, è organizzata da Centrale District, comitato di Zona 2 che vede insieme le più significative realtà dell’hospitality, del commercio e dell’imprenditoria del quartiere della Stazione, insieme a Naturalboom, il primo Mental Drink, con il supporto tecnico di Amsa.

L’appuntamento è alle ore 14 davanti al Best Western Hotel Madison (via Gasparotto, 8) dove i partecipanti saranno muniti di tutto l’occorrente necessario alla raccolta. Il percorso si snoda attraverso le vie adiacenti la Stazione e interessa 17 alberghi e attività commerciali, soci di Centrale District, con una sosta alle 15.15 in piazza Duca d’Aosta dove ci sarà un momento artistico culturale dedicato all’opera “La Mela Reintegrata” del maestro Michelangelo Pistoletto grazie a Cittadellarte Fondazione Pistoletto che patrocina l’iniziativa: Alessandra Bury, dell’Ufficio Ambienti d’Apprendimento di Cittadellarte, illustrerà contenuti e peculiarità dell’opera con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale.

L’arrivo è previsto intorno alle 16 in via Andrea Doria 4, davanti allo Starhotels E.C.HO dove saranno differenziati i rifiuti raccolti dai partecipanti. Per concludere la giornata, grazie al team di trybe, abbigliamento per lo yoga, si terrà un momento di pranayama, cinque minuti di respirazione yogica per distendere corpo e mente, cui seguirà un Mental break point rinfrescante a base di Naturalboom.

Le tappe dei "runner spazzini"

Best Western Hotel Madison (via Gasparotto, 8), Hernandez Art Gallery (via Copernico, 8), NYX Milan (piazza 4 novembre, 3), Excelsior Hotel Gallia (piazza Duca d'Aosta, 9), Piazza Duca d’Aosta (skater), Hilton Milan (Via Galvani, 12), Hotel Innside Milano Torre GalFa (via Fara, 41), Four points by Sheraton Milan Center (via Cardano, 1), Hyatt Centric (via Pirelli, 20), Crowne Plaza Milan City (via Melchiorre Gioia, 73), Excellence (via Vittor Pisani, 7), Hotel Principe di Savoia (piazza della Repubblica, 17), Me Milan Il Duca (piazza della Repubblica, 13), NH Milano Touring (via Igino Ugo Tarchetti, 2), The Westin Palace Milan (piazza della Repubblica, 20), AFI (via Vittor Pisani, 6), Nhero Milano Lounge (via Felice Casati, 44), Starhotels E.c.ho (via Andrea Doria, 4).