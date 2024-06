Migliaia di persone in coda per il Ruzza watch day

C'erano tantissime persone al "Ruzza watch day", l'appuntamento al negozio di Lorenzo Ruzza in via Cesare Battisti che si è svolto dalle quattro e mezza di sabato pomeriggio. Tutti conoscono Ruzza, orologiaio e influencer con quasi mezzo milione di followers su Instagram. Lui stesso aveva promesso che avrebbe regalato alle prime persone in fila il Ruzza watch, mentre per gli altri ci sarebbe stata la possibilità di riceverlo gratuitamente o con una forte scontistica. Tra i vip presenti all'evento, il rapper Fedez. Il Ruzza day era infatti in partnership con Boem, il marchio di bevande di cui sono soci Fedez e Lazza.

Il successo di Lorenzo Ruzza

Lorenzo Ruzza si è ritagliato un fatturato di quasi 30 milioni di euro nel 2023. Un altro anno d’oro per lui, dato che nel 2022 i ricavi della sua società si erano fermati a 23 milioni e nel 2021 avevano toccato i 18 milioni. E nel 2024 potrebbe toccare addirittura i 40 milioni di euro di giro d’affari, conti alla mano. "Ti faccio vedere i saldi del gestionale della mia contabilità", ha raccontato a Dossier MilanoToday in un'intervista, mostrando un saldo di 18 milioni di euro di ricavi dall'inizio dell'anno, con giugno non ancora terminato: "Con questi numeri posso realmente arrivare a toccare ai 40 milioni entro fine anno".