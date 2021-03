Ryanair: nuove rotte e investimento da 200 milioni di dollari a Malpensa

Ryanair, compagnia aerea low cost, ha annunciato nelle scorse ore un’ulteriore espansione nella sua base di Milano Malpensa a partire da questa estate.

Dal prossimo luglio, infatti, si legge in una nota del vettore, verranno introdotti due aeromobili aggiuntivi. Questa estate saranno operative 30 rotte, di cui quattro nuove per Barcellona, Corfù, Santorini e Zante, che aumenteranno il traffico aereo nella regione, mentre l’implementazione dei programmi di vaccinazione prosegue e l'Europa riapre per le vacanze estive. Ryanair, tra le altre cose, ha detto che non prevederà sui propri voli il "passaporto vaccinale" che l'Unione europea vorrebbe introdurre per il turismo. Per l’occasione, è stata lanciata un’offerta speciale con tariffe a partire da 19,99 euro alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica (28 marzo 2021).

La programmazione di Ryanair da Milano Malpensa per l’estate 2021 prevede:

7 aeromobili basati (2 in più – investimento pari a 200 milioni di dollari), sostenendo 210 posti di lavoro in loco in totale

30 rotte in totale

4 nuove rotte per: Barcellona (volo giornaliero) e Corfu, Santorini e Zante (tutti operativi con due frequenze settimanali)

Aumento del numero di voli per diverse destinazioni tra cui: Alghero, Cagliari, Heraklion, Palermo, Brindisi, Bari, Catania, Londra Stansted, Porto e Vienna

Oltre 195 voli settimanali

Collegamenti con destinazioni turistiche come Gran Canaria e Alicante, nonché collegamenti domestici con Catania e Palermo.

"Questa estate, con l’implementazione dei programmi vaccinali, il traffico aereo è destinato a crescere e siamo lieti di annunciare due ulteriori aeromobili in base a Milano Malpensa, che opereranno su 30 rotte per l'estate 2021, comprese quattro nuove rotte per Barcellona, Corfù, Santorini e Zante. Questa crescita rafforza la connettività nazionale e internazionale dell'Italia e contribuisce alla ripresa del settore del turismo e delle economie regionali. I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo", ha spiegato ai giornalisti il direttore commerciale Jason McGuinness.

"Siamo lieti di comunicare con Ryanair la programmazione estiva dei loro voli da Milano Malpensa. L’annuncio di Ryanair di basare altri due aeromobili a Malpensa è un segno della volontà del settore di ripartire. Un'ottima opportunità per i viaggiatori e per l'intera economia che gravita attorno al bacino di utenza delle nostre infrastrutture", ha concluso Andrea Tucci, VP Aviation Business Development SEA, la società che gestisce Malpensa.