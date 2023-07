Volo Ryanair per Malpensa in ritardo di 12 ore: malori e svenimenti in cabina

Un volo Ryanair che doveva partire alle 10 da Malaga per Milano Malpensa ha subito un ritardo di oltre 12 ore. Il fatto è accaduto il 19 luglio. I passeggeri, saliti a bordo intorno alle 22, sono rimasti bloccati sull'aereo per circa 3 ore, senza che l'impianto di condizionamento dell'aria funzionasse. La temperatura esterna era di oltre 40 gradi e molti hanno sofferto di malori, svenimenti e attacchi di panico. Solo dopo l'intervento di un'ambulanza, i passeggeri sono stati fatti scendere dall'aereo. L'influencer Iconize (Marco Ferrero, oltre 1,2 milioni di follower) ha documentato la situazione in un video su TikTok. In serata di giovedì la clip aveva già 100mila visualizzazioni.