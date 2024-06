Perché piove sabbia?

Mentre è attiva l'allerta arancione per rischio temporali forti, è difficile non notare in questi giorni a Milano e in Lombardia un cielo e sedimenti di "pulviscolo" su vetri e auto.

Non è un fenomeno insolito. È sabbia sahariana. Le nuvole che stanno coprendo il Nord Italia vengono dalla contrapposizione tra un ciclone al largo delle isole Britanniche e il promontorio anticiclonico africano sul bacino del Mediterraneo, che richiama correnti dal deserto dell’Africa del nord.

Perché la sabbia arriva in Italia

L'arrivo della polvere dal deserto del Sahara è funzione della circolazione generale atmosferica, sottolinea Francesco Nucera su 3bMeteo.com. Ogni anno oltre 60 milioni di tonnellate di polvere minerale ricca di sostanze nutritive viene sollevata nell'atmosfera. Le condizioni sinottiche per il suo arrivo dal Sahara sul Mediterraneo sono una bassa pressione posizionata poco a sud dell'Islanda e un campo di alte pressioni sub tropicale sul Mediterraneo centro orientale. La sabbia dal deserto, nel caso di venti forti in quota, si riscontra anche nel cuore del continente Europeo.

Questi eventi sono normali durante i mesi primaverili e arrivano fino a interessare il Regno Unito o addirittura la Scandinavia. Ma abbiamo anche visto come accadano anche in inverno che di norma dovrebbe essere la stagione con più bassa attività di trasporto. Queste nubi di polvere sono diventate un evento regolare durante gli inverni tra il 2020 e il 2022. Qualche caso ha inoltre mostrato una durata mai registrata prima. Nel 2022, ad esempio, la Spagna ha registrato livelli di polvere nell'aria cinque volte superiori alla soglia di qualità dell'aria raccomandata. Il 2023 tutto sommato è stato un anno tranquillo mentre nel 2024 l'attività sembra essere di nuovo aumentata. Diversi fattori potrebbero contribuire a questi recenti intensi eventi. Uno di questi è la siccità in corso nell'Africa nordoccidentale, l'altro sono le condizioni di blocco della circolazione. Queste condizioni circolatorie possono poi esibire un'ampia varietà di configurazioni. La scarsità delle piogge è una delle cause che incide sulla desertificazione. Aree gravi o molto gravi si riscontrano nei cinque paesi mediterranei dell'Africa: Egitto, Algeria, Libia, Marocco e Tunisia.