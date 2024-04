Vento a Milano: nella (nuova) piazza Castello una "bufera di sabbia". Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una bufera di sabbia. Ma in centro a Milano. Il vento degli ultimi giorni ha causato dei problemi nella nuova piazza Castello, da poco riaperta dopo i lavori di restyling firmati dal comune di Milano. A causa delle raffiche, infatti, il calcestre posizionato a terra, si è alzato ed è volato ovunque, creando un effetto visivo davvero molto particolare.

"In piazza Castello il calcestre messo dal comune viene sollevato dal vento ed entra negli occhi, nei nasi e nelle bocche dei cittadini. Guardate il video, è incredibile", ha scritto sui social il consigliere Carlo Monguzzi, che ha condivisa la clip.

"Ma perché invece del calcestre non hanno messo l'erba? Per i sentieri di passaggio il calcestre è meglio dell'asfalto perché è più drenante, ma va posato bene se no al primo vento si solleva. E poi nelle aree più grandi vanno messe aiuole con erba e piante. Perché il comune fa 1000 convegni dove parla di verde e poi quando deve fare qualcosa fa proprio il contrario? Piazza Castello - ha concluso - è ora purtroppo diventata un'isola di calore".