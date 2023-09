Il guru che fa sold out a Milano (con biglietti pure a 900 euro), Sadhguru

A Milano arriverà Sadhguru, yogi di fama mondiale. Il mistico indiano condurrà il più grande programma di meditazione finora svoltosi in Italia, dove si attendono 4mila presenze all'Allianz Cloud Arena. Per partecipare all'evento - "Incontra, Interagisci e Medita con Sadhguru" - i biglietti andavano da 105 euro a 500 e 900 euro (donatori B e A, pià vicini al palco).

Il programma, spiegano gli organizzatori, mira a portare il potere trasformativo della meditazione e dello yoga nel cuore dell'Italia. Sull'importanza della meditazione. Ricordando che, secondo Sadhguru, "lo scopo della Meditazione è creare l'ambiente interiore necessario perché tu viva con gioia, pace e possa sviluppare la tua genialità". I partecipanti potranno partecipare a meditazioni guidate con il mistico, a domande e risposte dal vivo e a sessioni interattive volte a promuovere il benessere olistico e la crescita interiore. Durante la sua permanenza in Italia, Sadhguru visiterà anche gli spazi di Moysa, per un incontro con alcuni protagonisti della scena artistica italiana.

Nel 2022 Sadhguru ha visitato l'Italia durante il suo viaggio in moto di 30.000 km e 100 giorni per il movimento Salva il suolo, di cui è il fondatore. Parlando della connessione tra benessere ed ecologia, Sadhguru ha affermato che: "Il danno che causiamo all'ambiente è una conseguenza di come siamo dentro di noi. Se ci rendiamo conto che mantenere il nostro clima interiore è nelle nostre mani, capiremo anche che agire per l'ambiente è nelle nostre mani".

Chi è Sadhguru

Yogi, mistico e visionario, Sadhguru ha ricevuto tre premi presidenziali, tra cui il più alto riconoscimento civile annuale dell'India, il Padma Vibhushan. È l'unico indiano vivente ad aver ricevuto premi da tre presidenti diversi.

Sadhguru ha parlato in vari forum in tutto il mondo, tra cui la sede mondiale delle Nazioni Unite, la sede dell'Unesco, il World Economic Forum, la Banca Mondiale, la Camera dei Lord, Ted, la sede di Microsoft e Google. È stato anche invitato a parlare presso le principali istituzioni educative: Oxford, Stanford, Harvard, Yale, Wharton e Mit.

Nel corso degli anni, Sadhguru ha lanciato grandi iniziative ecologiche. Il Progetto GreenHands, Rally for Rivers e Cauvery Calling affrontano l'urgente necessità di aumentare la copertura arborea, rivitalizzare i fiumi indiani e ripristinare la salute del suolo. Nell'ambito dell'iniziativa Conscious Planet, ha anche lanciato il più grande movimento popolare al mondo - Salva il suolo, che finora ha raggiunto oltre 3,91 miliardi di persone. Queste iniziative sono state riconosciute a livello mondiale come un'opportunità per stabilire un modello di sviluppo economico ecologicamente sostenibile e socialmente equo.

Tre decenni fa, Sadhguru ha fondato la Isha Foundation, un'organizzazione no-profit di servizio alle persone, il cui impegno principale è il benessere umano. La Fondazione offre potenti programmi di yoga per la trasformazione e il benessere interiore e ha avviato progetti innovativi di sensibilizzazione delle comunità rurali. Isha è sostenuta da oltre 17 milioni di volontari in tutto il mondo.