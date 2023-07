Sala dichiara "guerra" alle auto: "Dobbiamo avere coraggio"

Coraggio nel dire la verità. Coraggio nel prendere scelte anche impopolari. Coraggio è la parola d'ordine del sindaco di Milano, Beppe Sala, che continua a immaginare una città sempre più green e con sempre meno auto. Mercoledì mattina, parlando a "Radio anch'io" su Radio Rai1, il primo cittadino è tornato sul tema. "Dobbiamo avere il coraggio di dire questa piccola verità, cioè che ci sono troppe macchine nelle città. A Milano ne abbiamo 49 per ogni 100 abitanti e io voglio lavorare perché arrivino a 40 in dieci anni", il suo annuncio.

"Bisogna però dare ai cittadini un'opportunità diversa per esempio con le metropolitane, con i veicoli in sharing, con i taxi e dall'altra bisogna porre dei limiti - ha aggiunto Sala -. La nostra Area B limita il traffico per i veicoli più inquinanti, lo so bene che spesso chi ha una macchina vecchia è in difficoltà a cambiarla". E sulla critica che provvedimenti del genere siano classisti - accusa mossa costantemente dal centrodestra -, il sindaco ha spiegato che "è una scelta e la politica deve fare delle scelte".

"Il bivio è tra migliorare il profilo ambientale e mettere a rischio una parte dei cittadini che non possono cambiare auto. Ma allora non si fa nulla? L'aria delle città però è irrespirabile. In Pianura padana siamo più naturalmente inquinati", ha rimarcato il sindaco. Che poi ha "festeggiato" l'inaugurazione delle stazioni Tricolore e San Babila della nuova M4, che collega l'aeroporto di Linate con il centro in una decina di minuti.

"Per i milanesi o per chi viene da turista e per lavoro a Milano sapere che scende dall'aereo e dall'aeroporto in pochi minuti è in centro è certamente un fatto rivoluzionario, almeno nell'ambito italiano. Noi potevamo farlo e abbiamo avuto il coraggio di farlo, chi fa politica deve scegliere e avere il coraggio di fare queste cose - ha proseguito -, perché le metropolitane sono belle ma ci vogliono anni di lavoro in città e costano molto. Noi abbiamo fatto la metropolitana e anche sistemato in superficie, abbiamo rifatto il verde, giochi per bambini, panchine, piste ciclabili, campi da basket e - ha concluso il sindaco - abbiamo ascoltato i cittadini".