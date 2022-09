Come vanno le cause per i cantieri per i lavori delle olimpiadi

I cantieri milanesi per le infrastrutture delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026 "vanno bene, abbiamo vinto per fortuna un po' di cause e ricorsi in tribunale e questo ci mette sereni, in questo momento sta partendo un po' tutto". Lo ha assicurato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del festival JazzMi. "Non credo ci siano grandi problemi", ha concluso.

Nel mese di luglio, Palazzo Marino aveva siglato un accordo per garantire maggiore sicurezza sul lavoro agli operai dei cantieri, proprio per le opere per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L'obiettivo è quello di promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri; garantire contratti regolari secondo il Ccln per i dipendenti delle imprese che si aggiudicheranno le gare d’appalto; monitorare in maniera puntuale i luoghi di lavoro per verificare che le disposizioni di legge siano rispettate. Il documento è stato ribattezzato "protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture".

“La sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri è una nostra priorità - dichiara Pierfrancesco Maran, assessore ai Lavori Pubblici -. Grazie a questa intesa proseguiamo l’impegno di Milano su questi temi e sul contrasto ad ogni tipo di infiltrazione mafiosa in vista delle gare d’appalto per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026”.

Per l’assessora alle Politiche del lavoro Alessia Cappello “con la firma di questo Protocollo, una delle azioni centrali del Patto per il Lavoro vede la luce. Nel capitolo ‘Milano, città del buon lavoro’ - ha detto - i pilastri sono proprio la tutela dei lavoratori, il rispetto dei contratti collettivi, la legalità negli appalti e nelle opere. Nel percorso virtuoso che ha sempre visto il mio Assessorato lavorare proficuamente con associazioni di categoria, sindacati e Prefettura, dal protocollo Expo a quello più recente su M4, ora si inserisce questo nuovo accordo. Ulteriore e concreto passo nella realizzazione del Patto”.

Il protocollo per la sicurezza sul lavoro

Il protocollo sarà un unico documento organico costituito dall’aggiornamento dei precedenti protocolli siglati e prevede iniziative finalizzate a: