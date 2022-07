Beppe Sala è tra i sindaci più amati d'Italia

Ai piedi del podio. Ma in netta ascesa. Beppe Sala, primo cittadino di Milano, è il quarto sindaco più amato di tutta Italia. A certificarlo è il sondaggio "Governance poll 2022" eseguito da "Noto sondaggi" per il Sole 24 ore.

Nella speciale graduatoria, guidata da Luigi Brugnano di Venezia, l'inquilino di palazzo Marino si piazza subito sotto il podio, con un consenso in crescita dell'11% rispetto alla rilevazione dello scorso anno. A oggi, stando ai dati, il 60% dei milanesi rivoterebbe per Beppe Sala, che a ottobre 2021 ha portato a casa il suo secondo mandato consecutivo senza passare neanche dal ballottaggio nella sfida con il candidato del centrodestra Luca Bernardo.

"Vuoi vedere che il posto di comando di una grande città può tornare a essere il trampolino per carriere politiche nazionali?", sottolineano dal giornale di Confindustria. E in effetti il nome di Sala - che ha comunque sempre garantito di pensare solo a palazzo Marino - è stato più volte accostato al centrosinistra sia a livello nazionale, sia a livello regionale, dove il prossimo anno si vota per eleggere il governatore.

Capitolo governatore, appunto. Attilio Fontana, nello stesso sondaggio, si piazza al settimo posto, con consensi in crescita del 2% rispetto allo scorso anno. I lombardi sembrano però spaccati perfettamente a metà, perché solo il 50% ha assicurato sostegno al presidente in caso di ricandidatura. E dietro di lui si staglia sempre la figura di Letizia Moratti, sua attuale vicepresidente, che ha più volte lasciato intendere di essere pronta a correre per il Pirellone. Fontana, dal canto suo, ha invece già chiarito che il candidato del centrodestra sarà lui.