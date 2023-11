Insicurezza a Milano: per Sala è una campagna mediatica contro la città

A Milano si scatenato un vespaio dopo una storia su Instagram del sindaco Beppe Sala a proposito della sicurezza in città. Il primo cittadino ha scritto che "c'è un'evidente campagna politico-mediatica contro Milano". Il messaggio è accompagnato da una tabella con i dati forniti dalla prefettura sugli omicidi volontari consumati ciascun anno dal 1987 al 2022.

Lo schema mostra come i reati di questo tipo siano progressivamente calati negli ultimi dieci anni. "Lo ridico: la sicurezza è un diritto che va garantito. È un tema comune a tutte le grandi città. Ma ciò non vuol dire che la questione sia meno importante per Milano. Però c'è un'evidente campagna politico-mediatica contro Milano", denuncia nel testo Sala.

"Che ci sia una campagna politica e mediatica contro il sindaco ci sta. Ma chi per calcolo politico attacca Milano fa un danno ai tanti che grazie all'attrattività della città lavorano o comunque costruiscono le basi per la propria vita", avverte il primo cittadino, assicurando in conclusione che "noi continueremo a lavorare per migliorare la situazione".

Il numero di omicidi volontari a Milano

Le reazioni contro il sindaco Sala

Le parole di Sala hanno scatenato un lunga scia di reazioni da parte dell'opposizione. "Siamo alle solite, il sindaco Sala sui social parla di sicurezza citando solo i dati che fanno comodo a lui", ha detto Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale. "Gli attacchi nei confronti della città non sono un calcolo politico ma la denuncia della realtà che evidentemente il sindaco non vive. Bene che i dati sugli omicidi siano in forte calo ma la quotidianità dei milanesi è fatta di scippi, furti e violenze. Non è tollerabile che i milanesi ormai in tutte le zone della città dopo una certa ora sia costretti a chiudersi in casa per paura di essere aggrediti. Lo stesso Sala che oggi dice che va tutto bene solo un mese fa ha commissariato il suo assessore Granelli con l'ex Capo della Polizia Gabrielli ammettendo di fatto che fino a ora non abbiano fatto nulla sul tema della sicurezza. Venga invece in aula a confrontarsi con i consiglieri portando anche il capo della polizia locale per dirci che cosa stiano facendo per rendere Milano una città vivibile".

Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega, ha ironizzato così: "L'influencer Beppe Sala oggi ci delizia con una serie di storie sui social in cui, facendo la parte della vittima, spiega che a Milano il problema sicurezza è solo un'invenzione del centrodestra e dei media. Una campagna politico-mediatica mirata contro di lui (Sala in realtà dice "contro Milano", ndr). Il sindaco, ormai completamente scollegato dalla realtà e visibilmente indispettito, spiega che gli omicidi in città sono notevolmente calati dagli anni '80 a oggi ma omette di dire che la Milano a sua immagine e somiglianza è prima in ogni classifica sul crimine che analizza le denunce fatte, dunque un dato persino sottostimato visto che in tantissimi rinunciano a rivolgersi alle forze dell'ordine".

"A Milano - prosegue la nota di Sardone - è record di furti e rapine su pubblica via: queste ultime sono tornate ai livelli del 2007 con oltre 15mila episodi denunciati in dodici mesi nel 2022 e già oltre 8mila nel 2023. Furti e rapine sono cresciuti del 50% in quattro anni: un arresto ogni due ore. Il 73% del totale degli arrestati per rapine in strada è costituito da stranieri; se si considerano poi i furti con destrezza la percentuale sale al 95%. Tutto questo a dimostrazione che il nesso immigrazione selvaggia e delinquenza è lampante, nonostante le censure di Pd e compagni. Per quanto riguarda le violenze sessuali, inoltre, Milano è quarta in Italia. Il sindaco questi numeri li conosce oppure secondo lui viminale e questura mentono? Sala spenga la connessione a internet a comincia a lavorare sul serio per la città in sinergia con le forze dell'ordine, togliendo dagli uffici la metà dei vigili che vi ha relegato. Capiamo - conclude duramente la consigliera - che dopo 7 anni di nulla cosmico sia difficile cominciare a faticare ma se non ne ha voglia può sempre dimettersi".