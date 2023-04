Sulle domeniche a piedi "la giunta non decide sotto pressione", ha detto Sala

Non apre totalmente alla proposta delle domeniche a piedi il sindaco di Milano Beppe Sala: "Non abbiamo deciso niente al momento", ha detto mercoledì mattina, a Palazzo Marino, a margine di un evento, rispondendo a chi gli chiedeva se il Comune intendesse tornare alla 'tradizione' delle domeniche a piedi come metodo di lotta allo smog.

Lunedì, in piazza Scala, circa 600 ambientalisti avevano manifestato chiedendo alla giunta milanese di istituire un divieto alla circolazione delle automobili per almeno una domenica nel mese di maggio, oltre a strade più sicure per ciclisti e pedoni. Silvia Di Stefano, una delle organizzatrici, aveva affermato che "in città ci sono troppe auto, troppo veloci e troppo pesanti, in corsa o parcheggiate sottraggono spazio al trasporto pubblico, a chi si muove a piedi e in bicicletta e alla nostra vita. Un’emergenza che dura da decine di anni e a maggior ragione pensiamo sia urgente e necessario agire ora".

E mercoledì mattina è arrivata la risposta (possibilista ma non troppo) di Sala. "Certe cose non le faccio sulla pressione", ha commentato il sindaco, "ma se sono convinto che servono, quando servono. Al momento la giunta non l'ha nemmeno affrontato".