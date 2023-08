Uil: "Sala non vuole i sindacati al tavolo dei progetti Pnrr"

“Abbiamo chiesto più volte al sindaco Giuseppe Sala di attivare il tavolo per il Pnrr, ma Palazzo Marino non ci ha mai risposto”. Il segretario regionale della Uil Enrico Vizza è piuttosto arrabbiato, ma ancor più preoccupato, per quanto sta succedendo a Milano con i fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come spiega a Milano Today. “Il governo Draghi ha istituito con decreto i tavoli per una gestione ordinata dei fondi e dei progetti, prevedendo espressamente la presenza dei sindacati maggiormente rappresentativi. A livello governativo sono stati attivati, anche la regione Lombardia lo ha fatto (ma le competenze regionali sono basse, ndr) ma nulla è successo finora a livello comunale e ci città metropolitana. E questo è un problema perché sono proprio i comuni i maggiori destinatari dei fondi, almeno se non cambieranno le regole”.

In un momento nel quale l’attuazione del Pnrr si fa sempre più complessa ci sarebbe bisogno di un coinvolgimento di tutte le forze sociali per cercare di portare a termine il maggior numero di progetti. Soprattutto in una città come Milano che vive il grosso problema di non riuscire a reperire il personale pubblico indispensabile per elaborare e mettere a terra i progetti. E invece, sostiene Vizza, a Milano si è scelto di non coinvolgere i sindacati. “Il sindaco Sala ha deciso di fare tutto da solo, contravvenendo alle regole che il governo ha stabilito e senza darci neanche una spiegazione. In questo modo è anche impossibile capire quali progetti siano partiti, quali siano stati depennati e perché si sia scelto di non attuarli. E non sappiamo neanche con precisione il livello di attuazione dei progetti”. Il tutto a vantaggio di lobby che possono così operare al sicuro da occhi indiscreti.

E, in effetti, non si sa nulla di preciso su cosa sia stato fatto e come. Le ultime notizie di cronaca davano a rischio progetti per 277 milioni di euro nella città metropolitana di Milano, all’interno di una revisione nazionale del Pnrr che avrebbe tagliato fondi per quasi 2,5 miliardi dedicati ai Piani integrati urbani di mobilità. Salterebbero così i progetti per le piste ciclabili e per il drenaggio dell'acqua in caso di nubifragi.