"L'influencer" ucraina fuggita dalla guerra ospite del sindaco Sala

Due dita alzate in segno di vittoria. E grandi sorrisi. Giornata speciale quella di sabato a palazzo Marino, dove il sindaco di Milano Beppe Sala ha incontrato Valeria Shashenok, una 20enne ucraina fuggita da Chernihiv, città ormai totalmente rasa al suolo dalla guerra scatenata dalla Russia di Vladimir Putin lo scorso 24 febbraio.

Con centinaia di migliaia di follower sui social, Valerisssh - come si fa chiamare su Instagram - ha per giorni e giorni documentato la situazione nel suo Paese prima di decidere di mettersi in salvo passando dalla Polonia per poi arrivare sotto la Madonnina, dove è stata accolta da Sofia Viscardi, altra famosa TikToker.

La scorsa mattina la 20enne è stata ospitata dal primo cittadino meneghino, che si è poi fatto fotografare insieme a lei. "Giornata con il sindaco di Milano. Abbiamo parlato del nostro 'amore' per la Russia e di come possiamo aiutare la mia città natale Chernihiv - ha scritto la giovane sul suo profilo -. Credo che l'organizzazione 'Palyanitsya' da questo momento ha più forza di prima", ha continuato facendo riferimento a un gruppo di volontari che portano aiuti in Ucraina. "Grazie all'Italia - ha concluso Valeria - e grazie a tutte le persone che stanno supportando i civili ucraini".

La ragazza, che lavora anche come fotografa, era diventata famosa nelle prime settimane della guerra proprio per i suoi video su TikTok con i quali aveva mostrato la devastazione delle città ucraine. Accanto a una delle ultime clip, girata davanti a un palazzo bombardato, aveva scritto: "Ogni giorno vivo con la speranza che domani la guerra finirà, ma va sempre peggio. Mi sento come un'ebrea che si nasconde dai fascisti - aveva concluso -, ma io sono un'ucraina che si nasconde dai russi in un bunker".