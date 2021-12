Sala: "Siamo totalmente insoddisfatti dei medici di base di Milano"

Insoddisfazione totale per i medici di base di Milano. È quanto ha voluto esprimere il sindaco Beppe Sala parlando dello stato della sanità lombarda.

"Ci sono quartieri di Milano che non hanno un medico di base da tempo", ha detto il primo cittadino facendo eco all'allarme che aveva già lanciato la vicepresidente lombarda Letizia Moratti, la quale aveve messo in luce la necessità di riformare la medicina territoriale.

"Se veramente vogliamo fare questo sforzo sulla sanità territoriale - le parole di Sala - bisogna farlo in maniera coordinata, bisogna che la regione abbia un ruolo molto attivo da questo punto di vista. Per Milano è vitale".

Lo scorso ottobre tra l'assessora al welfare, Letizia Moratti e i dottori di base era stato scontro frontale. A far scattare la polemica erano state le parole della vicepresidente, che parlando di Bergamo aveva commentato così la carenza di professionisti di medicina generale: ""Il numero di ore che lavorano è profondamento diverso rispetto alle ore di chi lavora all'interno delle strutture sanitarie e quindi questo crea questa percezione di carenza che non è una carenza data dal numero ma data dall'organizzazione". In soldoni, secondo l'assessore al welfare, non vi sarebbe una questione numerica, ma di impegno.