Sala a Londra "per imparare su trasporti e qualità dell'aria"

Ha registrato da Londra, il sindaco di Milano Beppe Sala, il suo podcast 'Buongiorno Milano', venerdì 27 gennaio. Sala si trova nella capitale britannica per alcuni appuntamenti istituzionali, tra cui l'incontro (previsto proprio per venerdì) col sindaco Sadiq Khan, presidente di C40, l'organizzazione internazionale per l'ambiente di cui Sala è vice presidente per l'Europa. "Approfondirò con lui l'esame dell'organizzazione della ultra low emission zone di Londra, la zona a basse emissioni più grande d'Europa", ha detto il sindaco meneghino nel podcast.

Dopo che circa il 60 per cento dei londinesi ha affermato, in un sondaggio, che si deve fare di più per l'ambiente, da agosto del 2023 la ultra low emission zone sarà estesa a tutti i 33 quartieri della città. "L'equo e capillare accesso al trasporto pubblico - ha detto Sala - è precondizione per una migliore qualità dell'aria, per una maggiore efficienza degli spostamenti e per cogliere le opportunità di lavoro e svago, ed è molto chiaro che l'impegno di Milano sul trasporto pubblico locale c'è da anni ed è evidente in tutta Italia".

Venerdì Sala sarà anche ad una tavola rotonda su mobilità e salute: "Un argomento importantissimo per Milano, vista la sua infelice posizione geografica". Giovedì invece il sindaco di Milano è stato alla cabina di regia del trasporto pubblico londinese e ha notato, in particolare, come alcuni spazi prima riservati alle auto siano stati dedicati ad autobus e biciclette. "A Milano, con le sue strade strette, è più complesso, ma ci sto lavorando", ha promesso il sindaco: "Oggi sono qui per imparare, per poter rispondere ai bisogni dei milanesi, migliorare la qualità della loro vita e costruire un futuro migliore per i nostri figli".