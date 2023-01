Sala ricorda la strage di via Palestro e celebra l'arresto di Messina Denaro

Non la politica ma lo Stato va ringraziato e celebrato, per la cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro, avvenuta a Palermo dopo trent'anni di latitanza. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo podcast "buongiorno Milano" di venerdì 20 gennaio, commentando l'arresto.

C'è un legame tra Messina Denaro e Milano. Il boss è considerato uno dei mandanti della strage del 27 luglio 1993 al Padiglione di Arte Contemporanea di via Palestro, quando un'automobile esplose uccidendo cinque persone: i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, il vigile urbano Alessandro Ferrari e un senzatetto, Moussafir Driss, raggiunto da un pezzo di lamiera dell'auto mentre dormiva su una panchina. E, per di più, come ha sottolineato Sala, "la data del 27 luglio la scelse in prima persona Matteo Messina Denaro".

Sala ha promesso che le cinque vittime, nell'anniversario della strage (il 27 luglio 2023 ricorreranno i trent'anni), saranno celebrate "con i massimi onori" e ha ricordato la grande partecipazione dei milanesi nei giorni del funerale, nonché le parole del cardinale Carlo Maria Martini in Duomo: "Vergogna e infamia eterna meritano coloro che a freddo hanno pensato, macchinato, calcolato e attuato gesti così crudeli". Poi Sala ha concluso che "quei coloro hanno nomi e cognomi, il più importante di questi nomi è Matteo Messina Denaro".