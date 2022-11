Per Sala, Milano non ha una struttura per i minori non accompagnati

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è preoccupato per i minori stranieri non accompagnati: "Ammetto che non abiamo una struttura e un sistema per poter fare tutto", ha affermato durante l'incontro pubblico in occasione del ventesimo anniversario di Fondazione Casa della Carità.

"Dovremmo rapidamente adeguarci", ha aggiunto Sala parlando con la stampa: "Milano, però, è anche la dimostrazione che, avendo una percentuale di immigrati doppia rispetto al resto del paese, riesce a far funzionare i processi di integrazione, e i migranti sono parte attiva della nostra comunità".

Secondo il sindaco di Milano, "serve aiuto ma anche integrazione: se non si riesce a integrare anche nel lavoro è una partita persa".