Dopo i calzini, l'orologio: Beppe Sala di nuovo in versione arcobaleno

Come due anni fa, ma con un accessorio diverso. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, torna in versione arcobaleno per lanciare la settimana del Pride, l'evento organizzato sotto la Madonnina per celebrare l'orgoglio delle minoranze Lgbtqia+.

Venerdì mattina, il sindaco ha infatti postato sul proprio profilo Instagram una foto di se stesso in camicia bianca con un orologio arcobaleno al polso. A rendere ancora più chiaro il senso, il messaggio del post: "È l'ora del Pride", accompagnato dagli hashtag. Nel 2019, l'ultima volta che il Pride si era svolto in presenza prima dell'emergenza covid, il sindaco aveva invece fatto sfoggio di un paio di calzini arcobaleno al grido di "Pride! Per una Milano dei diritti. E dei doveri".

Il Pride di quest'anno

Quest'anno - dopo lo stop del 2020 -, il Pride torna con tantissime iniziative e un evento all'Arco della Pace che si sostituirà al corteo, dal 18 al 27 giugno. Protagonista di questa edizione 2021 sarà il tema 'Ripartiamo dai diritti', per sostenere l'approvazione del ddl Zan contro l'omotransfobia.

"Questa sarà l'edizione in cui sosterremo a gran voce il ddl Zan e ci impegneremo alla divulgazione onesta e puntuale di quanto questa legge sia necessaria", ha messo in luce durante la conferenza stampa su Milano Pride, Tiziana Fisichella, coordinatrice della manifestazione, che prevederà incontri, spettacoli teatrali, installazioni luminose e spazi dedicati alla famiglie. Attraverso la Rainbow Ride, poi, tutti i milanesi potranno dare il proprio supporto all'approvazione del ddl Zan, in bicicletta, correndo, a piedi o sulla sedia a rotelle.

Il grande evento finale, al posto della parata, si terrà sabato 26 giugno all'Arco della Pace, che ospiterà interventi e performance. A intervenire sul palco saranno le associazioni del Coordinamento Arcobaleno, il coordinamento delle associazioni Lgbtqia+ di Milano e Città metropolitana. Non mancherà la presenza di rappresentanti delle istituzioni e ci sarà spazio anche per l'intrattenimento, a cura dei presentatori Annie Mazzola, Dario Spada e Daniele Gattano. Attesi, infine, numerosi ospiti, fra cui il deputato Alessandro Zan.

Foto - Sala con le calze arcobaleno nel 2019