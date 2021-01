Anne Frank, documentario con la stanza ricostruita al Piccolo. Sala: «Come Greta»

Anna Frank come Greta. Non è la prima volta che, tra le due ragazze, viene proposto un parallelo. Questa volta lo ha fatto Beppe Sala, sindaco di Milano, parlando ai microfoni di Rai Documentari, durante le riprese al Piccolo Teatro dell’anteprima del docu-film "#AnneFrank. Vite parallele", che andrà in onda su Rai Uno sabato 23 gennaio, in seconda serata, in vista della Giornata della Memoria, che si celebra il 27 gennaio.

«Penso che Anne sia stata un'anticipatrice della presenza femminile in così giovane età», ha detto tra l'altro il sindaco: «Viene naturale pensare a Greta Thunberg, perché sono due storie di coraggio enorme in cui si parte dalla cosa più semplice che c'è e si arriva a un risultato simile».

Grazie alla collaborazione con Anne Frank House di Amsterdam, il Piccolo Teatro ha ricostruito la stanza di Anne nel teatro. Ad abitare la stanza di Anna Frank e leggere il suo Diario sarà il premio Oscar Helen Mirren. In parallelo, un diario a ritroso di una ragazza di nome Katerine, che incontra cinque testimoni della Shah, bambine o adolescenti negli anni '40.

«Anne - ha detto Sala - ha scritto un diario che poi è diventato uno strumento di educazione e di memoria per tantissime persone. Greta ha cominciato mettendosi lì con un cartello ed è diventata un simbolo di un movimento. Quando una donna, pure in giovane età, decide di intraprendere un'impresa apparentemente disperata, spesso ha più coraggio e quindi, anche da questo punto di vista, è un messaggio di grande contemporaneità».

Il sindaco ha poi speso qualche parola sulla riapertura del Piccolo Teatro in via eccezionale per il documentario. Tornarci «è un po' una gioia», ha detto, ricordando che a Milano «la cultura ha un ruolo mportante, che vive di memoria e non vuole dimenticare, ma è sempre proettata verso li futuro».